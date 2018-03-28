Сайт объявлений Avito запустил сервис доставки товаров от продавцов к покупателям по более чем 650 городам России.

Продавцы смогут бесплатно активировать функцию доставки при размещении объявлений в категориях «Бытовая электроника», «Личные вещи», «Запчасти и аксессуары», «Хобби и отдых» и «Для дома и дачи». В поиске их товары будут отмечены пиктограммой грузовика. Статус заказа с доставкой будет отображаться в мессенджере Avito.

Транспортировкой покупок займется Boxberry. Для покупателей предусмотрены фиксированные тарифы вне зависимости от веса и габаритов товара. Тинькофф-банк и Qiwi помогут зарезервировать оплату до тех пор, пока заказчик не получит товар и не подтвердит его соответствие фото и описанию в объявлении. В случае повреждения товара во время доставки ущерб возместит Avito.

«Сейчас около 25 % сделок на сайте — межрегиональные. Если раньше продавцам и покупателям из разных субъектов страны приходилось самостоятельно организовывать и контролировать процесс передачи товара, то теперь эту функцию берет на себя Avito, гарантируя удобство и безопасность сделок», — прокомментировали запуск новой услуги в компании. При этом сервисом «Avito Доставка» можно будет воспользоваться и для транспортировки товаров по городу.

Источник: Avito