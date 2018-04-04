Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: критика самопровозглашенного создателя биткоина, «Кинопоиск» на Smart TV, ICO-пирамиды и другие новости.

Критика самопровозглашенного создателя биткоина

Основатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин высмеял самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта на конференции Deconomy в Сеуле. После вопроса, в котором Бутерин назвал Райта мошенником, аудитория начала аплодировать. Сам Райт считает, что нападки Бутерина связаны с тем, что он осознал, что Ethereum вскоре прекратит свое существование.

bravo to @VitalikButerin calls out fake Satoshi at Deconomy. Credit to austinalexander for video . pic.twitter.com/SigNLRO7le — I am Nomad (@IamNomad) 3 апреля 2018 г.

Оплата налогов иконами

В квартире главы компании «Компас-Строй» Владимира Гуревича провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов, возбужденному в конце 2017 года. Для исполнения приговора у него изъяли 97 икон стоимостью от 10 до 100 тысяч долларов каждая. Их передали в Русский музей.

Криптовалюта Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова анонсировала запуск собственной криптовалюты BuzCoin и создание IT-проекта Buzar. Суть последнего, как и стоимость нового коина, обещают раскрыть 18 апреля. В криптосообществе предполагают, что на самом деле речь идет о блокчейн-платформе BUZ.OVA. Она позиционируется как маркетплейс для творческих людей и их поклонников.

Публикация от криптовалюты.рф (@cryptovaluty) 4 Апр 2018 в 2:53 PDT

«Кинопоиск» на Smart TV

«Кинопоиск» запустил приложение для телевизоров Samsung с функцией Smart TV, в котором пользователи могут покупать или арендовать для просмотра фильмы. Если выбранная картина не понравится, ее можно вернуть в течение десяти минут после начала просмотра и получить назад деньги. До этого «Яндекс» зарабатывал на фильмах только через посредников в виде онлайн-кинотеатров.

ICO-пирамиды

Центробанк предупредил, что финансовые пирамиды стали маскироваться под ICO. В департаменте противодействия недобросовестным практикам отмечают, что особенно активны мошенники, работающие за границей. «Это не внутрироссийская, а международная проблема. Фактически идет оказание трансграничных псевдофинансовых услуг», — заявили в ЦБ.

Самые популярные в России франшизы

Агентство «РБК» опубликовало новый рейтинг 50 самых динамично развивающихся в России франшиз. Первое место в нем третий раз подряд занял разработчик и продавец ПО для автоматизации бизнеса «1С». На вторую строчку с 15-го места поднялась сеть пиццерий «Додо пицца». Замыкает тройку компания «Гемотест», которая зарабатывает на медицинских тестах и анализах.