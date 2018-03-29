Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: продажа Okko, иск к владельцам Tinder и общительные автомобили.

Трамп против Amazon

Президент США Дональд Трамп собирается объявить войну Amazon. С одной стороны, на него давят коллеги по рынку недвижимости, обвиняющие онлайн-ретейлера в массовом закрытии торговых центров. С другой стороны, у политика есть и личные счеты с Джеффом Безосом. Ему принадлежит The Washington Post, которая жестко критикует президента с момента избрания. Из-за слухов о готовящемся против Amazon расследовании акции компании за два дня подешевели почти на 9 %.

Продажа Okko

Rambler Group Александра Мамута приобрела один из крупнейших в России онлайн-кинотеатров — Okko. Сделка была безденежной. Бизнес-модель сервиса после ее закрытия не изменится. Okko продолжит продавать пользователям подписку или возможность посмотреть конкретный фильм без рекламы.

Реакция роботов на ошибки

Исследователи разработали алгоритм, который помогает роботам по-человечески реагировать на ошибки. Столкнувшись с проблемой, они теперь не будут сразу же начинать цикл заново, а сперва попробуют повторить последние действия. В пример приводится то, как люди несколько раз дергают ручку двери, которая не открылась с первого раза.

Телеканал Бузовой

С воскресенья частоты ТНТ4 займет новый телеканал «БузоваTV». В его сетку войдут шоу, клипы и эксклюзивные премьеры с участием Ольги Бузовой. ТНТ называет их своим «золотым контентом». «Приятно, что твоего творчества хватает на целый телеканал. Теперь за моей жизнью будут следить не только 12,5 миллиона подписчиков в Instagram, а 90 миллионов телезрителей по всей стране», — прокомментировала запуск артистка.

Иск к Tinder

Сервис знакомств Bumble подал ответный иск против владельца Tinder. Стартап утверждает, что Match Group обманом выяснила коммерческую тайну проекта, а затем обвинила Bumble в нарушении патентов, в том числе из-за свайпа, чтобы отбить интерес инвесторов. Компания требует возместить убытки в размере 400 миллионов долларов и запретить Match Group и связанным с ней структурам использовать любую конфиденциальную информацию, полученную во время переговоров о покупке.

Общительные автомобили

Ford разрабатывает систему обмена информацией между автомобилями на основе блокчейна. Технология позволит машинам координировать скорость для сокращения пробок в крупных городах. Для обмена данными будут использоваться токены CMMP. С их помощью участники дорожного движения смогут договариваться, кто поедет быстрее, а кто останется на медленных полосах.