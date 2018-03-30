Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: бум популярности аудиокниг, Mailchimp против ICO и дроны-вулканологи.

Сейфы для очков Magic Leap

Компания Magic Leap начала отправлять свои очки дополненной реальности первым партнерам-разработчикам приложений. Однако некоторые из них теперь отказываются от сотрудничества из-за слишком обременительных условий. Так, например, стартап хочет, чтобы гаджет хранили исключительно в закрытом сейфе.

Mailchimp против криптовалют

Сервис MailChimp запретит рассылку писем от организаторов ICO и продавцов криптовалют. Новые условия вступят в силу с 30 апреля. Правила изменили из-за того, что хайп вокруг новых токенов зачастую устраивают мошенники.

Экзоскелет для лыжников

Компания Roam Robotics представила прототип первого экзоскелета для лыжников. Устройство, похожее на пару протезов для ног в связке с рюкзаком, уменьшает нагрузку на мышцы и связки во время катания и может использоваться как профессионалами, так и любителями. Новинку планируют выпустить в начале 2019 года. Ее цена составит от 2 до 2,5 тысячи долларов.

Рассрочка в «Яндекс.Кассе»

Онлайн-магазины, подключенные к «Яндекс.Кассе», получили возможность продавать товары в кредит или рассрочку на своих условиях. Партнером в проекте «Заплатить по частям» стал сервис PayLate. Он предоставляет пользователям займы и берет на себя оценку рисков.

Дроны-вулканологи

Дроны помогли ученым построить первую трехмерную тепловую карту активного вулкана. Провести подобные измерения удалось во время извержения вулкана Стромболи в Италии. Основной задачей было правильно направлять аппарат по нужному маршруту, избегая его контакта с потоками пепла и газа.

Бум популярности аудиокниг

Продажи аудиокниг в России в 2017 году выросли на 25–30 % — до 500 миллионов рублей. Примерно половину рынка занял «ЛитРес», среди акционеров которого значатся «Эксмо» и Ozon.ru. Еще по 15 % пришлись на «Патефон» и пришедший в Россию в июне 2017 года шведский сервис Storytel. Наибольшие суммы на аудиокниги готовы тратить пользователи в возрасте 35–44 лет.