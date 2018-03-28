Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: характеристики новых Apple Watch, победа женщин над Uber, умная зубная щетка и другие новости.

Сорванные планы Facebook

Из-за скандала с утечкой данных к агентству Cambridge Analytica социальная сеть Facebook решила отложить презентацию своего первого гаджета для дома — умной колонки с функцией видеосвязи между пользователями. Предполагалось, что новинку покажут уже в мае на конференции F8, но теперь релиз перенесли на вторую половину года.

Слухи о новых Apple Watch

По словам аналитика Мин-Чи Куо, близкого к поставщикам Apple, в новой версии смарт-часов корпорации будет еще больше датчиков, превращающих Apple Watch в миниатюрную медицинскую лабораторию. Также гаджет оснастят увеличенным экраном — на 44 и 48 миллиметров. Новинку должны презентовать осенью.

Зубная щетка — психолог

Шведская компания Foreo представила умную зубную щетку ISSALEXA. Она анализирует слюну владельца, определяет его настроение и пытается улучшить его с помощью голоса. Также гаджет следит за расписанием чистки зубов. Стоимость новинки составляет 16 999 рублей.

Победа женщин над Uber

Uber согласилась выплатить 10 миллионов долларов по иску о дискриминации женщин в компании. Эти деньги получат три сотрудницы, ранее обратившиеся в суд с жалобами на то, что работодатель относится к мужчинам лучше. Теперь сервис изменит систему выплаты компенсаций и будет регулярно публиковать отчеты о количестве работающих в компании женщин и представителей различных рас.

Microsoft против мата

Microsoft начнет наказывать пользователей за оскорбления в Xbox и Skype и употребление мата в публичных файлах Office. Нарушителям грозят санкции от временного бана до отмены платных подписок, например на игровые сервисы. Новые правила вступят в силу 1 мая.

Бургеры Спилберга

Режиссер Стивен Спилберг запретил сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. переименовать один из бургеров в свою честь. В компании утверждают, что и не собирались продавать SpielBurgers, а лишь хотели проверить, можно ли привлечь внимание Спилберга и его фанатов перед выходом фильма «Первому игроку приготовиться».