С 1 июня в России начнется эксперимент по маркировке драгоценностей. Пилотный проект затронет драгоценные металлы, камни и изделия из них.

Эксперимент продлится до 1 ноября, после чего министерство финансов проведет оценку его итогов и представит отзыв в правительство, которое примет решение об эффективности введения маркировки.

Оператором информационной системы по контролю за оборотом драгоценностей станет Гознак, который начнет осуществлять новые функции на безвозмездной основе. До 2 апреля организация определит требования к системе и обеспечению защиты данных в ней. В свою очередь, Минфину предстоит продумать, каким образом будет реализована маркировка.

Член совета директоров Московского ювелирного завода Валерий Морозов рассказал «РБК», что маркировка позволит обеспечить прозрачность процессов производства и реализации изделий, оградив покупателей от обмана со стороны недобросовестных предпринимателей.

Источники: правительство России, «РБК»