Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор на 38 аукционах по капитальному ремонту и благоустройству в Москве на общую сумму 587,4 миллиона рублей.

По данным ведомства, компании «Каскад», «СК Дорстрой-2000», «Дорблаг» и «Дормашстрой» вступили в антиконкурентное соглашение с целью не допустить снижения цены на торгах.

В результате сговора компания «Каскад» выиграла 31 аукцион на общую сумму 503,4 миллиона рублей, «СК Дорстрой-2000» — пять аукционов на 48,2 миллиона рублей, а «Дормашстрой» — два аукциона на 5,5 миллиона рублей.

Источник: ФАС