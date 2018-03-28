Трейдеры предупредили Федеральную антимонопольную службу об угрозе дефицита топлива, при котором цены на бензин к лету могут вырасти до 5 рублей на литр.

Оптовые цены на топливо почти достигли исторического максимума 2012 года. С начала марта стоимость бензина АИ-92 выросла на 7,84 %, в то время как АИ-95 подорожал на 9,53 %. «Совет по товарным рынкам», который объединяет независимых трейдеров, торгующих нефтепродуктами в России, обвинил в росте цен нефтяные компании, искусственно ограничивающие предложение топлива на рынке.

В организации отметили, что на заправках в некоторых регионах уже наблюдается дефицит, из-за чего владельцы независимых сетей вынуждены торговать топливом в убыток или с минимальной прибылью. Так, по данным «Аналитики товарных рынков», доходность сетей АЗС в Петербурге стала отрицательной, а в Москве приблизилась к критической.

Председатель правления СПТР Илья Мороз рассказал «РБК», что из-за повышения мировых цен на нефть топливные компании предпочитают экспортировать товар, сокращая поставки на внутренний рынок. При сохранении такой тенденции цены на заправках через три месяца могут вырасти до 5 рублей на литр. В свою очередь, руководитель Алтайского топливного союза Юрий Матвейко считает, что компании, которые не повысят цены на заправках на 1,5–2 рубля, будут вынуждены закрыться.

Как пояснил изданию источник в одной из компаний с госучастием, крупные нефтяные игроки не готовы весь год сдерживать объемы экспорта в периоды, когда цена в России на порядок ниже. «Мы в какой-то период пошли навстречу властям и не повышали цены на топливо, даже снижали их, потому что в стране были выборы. А сейчас надо чем-то это компенсировать», — заявил собеседник «РБК».

Ранее туроператоры предупреждали, что из-за роста цен на топливо авиабилеты в 2018 году могут подорожать на 15 %.



Источник: «РБК»