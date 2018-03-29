В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи сообщают, что перестали получать сообщения как в приложениях, так и в веб-версии сервиса.

#telegram в вебе уже минут 10 возвращает 500е ошибки от сервера и не грузит никакой контент. Я один так круто попал? — soul agenesia (@rofl4dead) 29 марта 2018 г.

Центральная Раша не работает, оффлайн — Sirin3Bird (@Sirin3Bird) 29 марта 2018 г.

Telegram is down. Just keeps refreshing... @durov — Philipp Batura (@philippapi) 29 марта 2018 г.

Дуров, верни Telegram! — Marat Zaborovskiy (@trueReed) 29 марта 2018 г.

Представители Telegram подтвердили, что сбой затронул страны Европы, Среднего Востока и СНГ. Пользователи уточняют, что проблемы также наблюдаются в Южной Африке. По данным Outgage Report, жалобы также поступают из США.

Our users in Europe, Middle East and the CIS countries are experiencing connection issues at the moment. We are looking into the issue and hope to bring you back online soon. — Telegram Messenger (@telegram) 29 марта 2018 г.

Новость обновляется

В прошлый раз крупный сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Тогда проблемы наблюдались преимущественно в Европе, Средней Азии, Южной Африке и США.

В конце марта Telegram отчитался, что достиг отметки в 200 миллионов активных пользователей в месяц.