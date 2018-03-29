В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи сообщают, что перестали получать сообщения как в приложениях, так и в веб-версии сервиса.
Представители Telegram подтвердили, что сбой затронул страны Европы, Среднего Востока и СНГ. Пользователи уточняют, что проблемы также наблюдаются в Южной Африке. По данным Outgage Report, жалобы также поступают из США.
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В прошлый раз крупный сбой в работе Telegram произошел 5 марта. Тогда проблемы наблюдались преимущественно в Европе, Средней Азии, Южной Африке и США.
В конце марта Telegram отчитался, что достиг отметки в 200 миллионов активных пользователей в месяц.
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