Кинокомпания ArtPictures режиссера и продюсера Федора Бондарчука подала в суд на создавшую «Смешариков» группу компаний «Рики». С нее требуют 126,8 миллиона рублей за международный прокат мультфильма.

ArtPictures выступала партнером при создании фильма «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и имеет долю международных прав на прокат картины «Смешарики. Начало». Международным прокатом занималась австралийская компания Odinʼs Eye Entertainment, которая должна была выплатить владельцам прав процент с продаж билетов и гарантийную минимальную сумму. В ArtPictures заявили, что так и не получили гонорар, так как «Рики» вовремя не предоставила Odinʼs Eye Entertainment видеоматериалы — это позволило международному прокатчику не выполнять часть соглашений со своей стороны.

Предварительное слушание дела назначено на 16 апреля. Представители «Рики» считают претензии ArtPictures необоснованными и планируют предъявить ответный иск.

ArtPictures участвовала в создании второго и третьего полнометражных мультфильмов о смешариках — «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Дежавю». По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», «Легенда» не окупилась в прокате, собрав лишь 261,9 миллиона рублей. «Смешарики. Дежавю» выйдут в прокат 26 апреля.

Источник: «Ведомости»