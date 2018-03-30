Мобильный сервис Instagram вернул возможность добавлять GIF-файлы в истории спустя полмесяца после отключения этой функции из-за скандала с поисковиком Giphy.

Поводом для отказа от гифок послужили обвинения в расизме. В середине марта пользователи обнаружили в результатах поиска анимацию со счетчиком убитых темнокожих и потребовали объяснений.

Теперь Instagram и Giphy договорились, что агрегатор пересмотрит свою библиотеку, а также будет проверять все загружаемые в сервис гифки.

Источник: TechCrunch