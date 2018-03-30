Исследовательское агентство Data Insight представило обновленный рейтинг 100 крупнейших интернет-магазинов России. Второй год подряд список возглавляет Wildberries, в 2017 году увеличивший объем интернет-продаж на 40 %.

Место Онлайн-магазин Объем интернет-продаж

Wildberries 63,8 миллиарда рублей

«Ситилинк» 55,2 миллиарда рублей

DNS 38,9 миллиарда рублей

«М.Видео» 36,7 миллиарда рублей

«Эльдорадо» 23,7 миллиарда рублей

Lamoda 23,6 миллиарда рублей

Ozon.ru 23,4 миллиарда рублей

«Юлмарт» 23,1 миллиарда рублей

Bonprix 16,5 миллиарда рублей

«Связной» 15,7 миллиарда рублей

Единственным магазином из топ-10, чьи онлайн-продажи упали за прошедший год, стал «Юлмарт», ранее располагавшийся на втором месте.

В феврале Forbes опубликовал рейтинг 20 самых дорогих российских интернет-компаний. Магазин Wildberries расположился на четвертом месте в списке, а «Ситилинк» — на девятом.



Источник: Data Insight