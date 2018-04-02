В прошедшие выходные торговые центры столкнулись с резким падением посещаемости. Представители нескольких крупных ТЦ в Москве и Подмосковье заявили о снижении числа посетителей в субботу, 31 марта, на 10–20 %.

Сами бизнесмены связывают происходящее с негативным информационным фоном после пожара в Кемерове и объявленным в социальных сетях бойкотом с требованием перепроверить пожарную безопасность в общественных заведениях. Акция протеста была назначена как раз на 31 марта.

Некоторые предприниматели пытались компенсировать отток клиентов скидками. К таким мерам, например, обратились гипермаркеты «Ашан», «Лента» и «М.Видео».

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Система оповещения в здании не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников и других посетителей. По официальным данным, в результате пожара погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ, а МЧС выпустило инструкцию с правилами эвакуации из торговых центров. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

The Village уже рассказывал, как торговые центры экономят на пожарной безопасности, а «Открытая Россия» объясняла, как провести самостоятельную проверку в ТЦ.

Источник: «Коммерсантъ»