Испытания первого беспилотного летательного аппарата для «Почты России» закончились провалом. Дрон врезался в жилой дом.

СРОЧНО: Первый беспилотник «Почты России» с посылкой потерпел крушение после взлета в Бурятии https://t.co/vbD4DdQYl0 pic.twitter.com/EHXVBd4Dq1 — FlashSiberia (@FlashSiberia) 2 апреля 2018 г.

Тестовый запуск проводился в Бурятии. Беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село неподалеку от места старта, но потерпел крушение. Изначально аппарат планировалось запускать с другой площадки, но позднее планы поменяли для «хорошей картинки» по просьбе телевизионщиков.

В компании-производителе аппарата «Рудрон/Экспедитор 3М» заявили, что при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. По словам организаторов полета, дрон могли сбить с пути многочисленные точки Wi-Fi.

О дате нового тестового запуска сообщат отдельно.

Источник: «РБК»