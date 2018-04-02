Предназначенный для «Почты России» дрон врезался в дом
Испытания первого беспилотного летательного аппарата для «Почты России» закончились провалом. Дрон врезался в жилой дом.
Тестовый запуск проводился в Бурятии. Беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село неподалеку от места старта, но потерпел крушение. Изначально аппарат планировалось запускать с другой площадки, но позднее планы поменяли для «хорошей картинки» по просьбе телевизионщиков.
В компании-производителе аппарата «Рудрон/Экспедитор 3М» заявили, что при запуске произошло нештатное отключение электронного оборудования. По словам организаторов полета, дрон могли сбить с пути многочисленные точки Wi-Fi.
О дате нового тестового запуска сообщат отдельно.
Источник: «РБК»
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