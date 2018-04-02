Мессенджер Telegram направил в Роскомнадзор письмо с разъяснением принципов шифрования данных пользователей. Его копию опубликовал юрист компании Павел Чиков.

В своем обращении к ведомству создатели сервиса пояснили, что переписка из так называемых облачных чатов Telegram хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не оказывается в одном месте. Создание же секретных чатов начинается с генерации авторизационного ключа. Он состоит из двух частей. Одна из них никогда не покидает пользовательского устройства и не передается по каналам связи. Ключи шифрования при этом регулярно обновляются. Все сообщения, передаваемые через секретные чаты, никогда не хранятся на серверах Telegram.

В Telegram надеются, что предоставленных разъяснений достаточно, чтобы Роскомнадзор понял, что исполнение требований по предоставлению ФСБ ключей для расшифровки переписки технически невозможно.

20 марта Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. Если руководство мессенджера не предоставит их до 4 апреля, Роскомнадзор обратится в суд для блокировки приложения. Павел Дуров уже заявил, что не выдаст ключи шифрования.

Ранее The Village разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет.

Источник: Павел Чиков