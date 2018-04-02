Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: твит-боты с политическими убеждениями, поздравления от нейросетей и другие новости.

Ажиотаж из-за «Клевера»

Российская викторина «Клевер» вошла в топы приложений в Google Play и App Store и побила рекорд по числу загрузок в сутки в российском сегменте этих магазинов. Менее чем за три недели приложение скачали 1,5 миллиона пользователей.

Поздравления от нейросетей

В социальной сети «Одноклассники» запустился сервис «Моменты». С помощью искусственного интеллекта и нейросетей он учится генерировать персональные видеопоздравления для каждого пользователя, распознавая лица на фотоснимках.

Перчатки для слабовидящих

Испанский стартап Neurodigital Technologies создал специальные перчатки, которые, используя тактильную отдачу, позволяют слепым и слабовидящим людям притронуться к произведениям искусства в виртуальной реальности. С помощью таких перчаток можно ощутить на ощупь разницу между материалами, из которых сделан предмет искусства.

Хакатоны Alibaba в России

Alibaba собирается организовать работу своей международной площадки для хакатонов Tiacnhi в России. На базе этой площадки с 2015 года проведено уже 66 хакатонов. В них приняли участие свыше 150 тысяч разработчиков из 80 стран.

Боты для республиканцев и демократов

Американские ученые провели эксперимент, чтобы понять, какое влияние на политические взгляды населения оказывает информация о работе оппозиционной партии. Сторонники демократических взглядов читали твиты бота-республиканца, а республиканцы подписались на бота-демократа. Переубедить никого не удалось. Граждане, наоборот, стали более уверены в своих взглядах.

Стоимость рекламы у Дудя

Юрий Дудь возглавил рейтинг блогеров с самой дорогой рекламой за первый квартал 2018 года. Одно размещение в его роликах обходится в среднем в 1,2 миллиона рублей. На втором месте расположился Николай Соболев, а на третьем — Катя Клэп. Также в топ-5 вошли Амиран Сардаров и Саша Спилберг.