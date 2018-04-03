Mail.ru Group разрешила Национальному бюро кредитных историй анализировать профили заемщиков в принадлежащей холдингу социальной сети «ВКонтакте».

Данные будут собирать с помощью специального сервиса НБКИ. Он получит доступ только к открытой информации. Сведения, которые пользователи «ВКонтакте» решили скрыть или удалить, останутся конфиденциальными. Собранную в результате анализа профилей во «ВКонтакте» информацию НБКИ сможет использовать для предоставления услуг сторонним компаниям.

В Mail.ru Group отказались раскрывать условия сотрудничества с бюро. Будет ли НБКИ собирать данные о пользователях «Одноклассников», «Моего мира» и других сервисов холдинга, в компании не уточнили.

Ранее «ВКонтакте» через суд запретила компании «Дабл» собирать и анализировать общедоступные сведения о пользователях соцсети в коммерческих целях, в том числе для оценки их кредитного профиля. Одним из клиентов агентства выступало НБКИ.

Источник: «РБК»