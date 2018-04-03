Amazon попросил онлайн-рацию Zello не использовать его сервисы для обхода блокировок в России.

По словам сооснователя Zello Алексея Гаврилова, на Amazon повлияли планы Роскомнадзора «заблокировать половину интернета». О них стало известно из рекомендаций провайдерам. Для эффективного ограничения доступа к Zello ведомство советовало им блокировать 36 подсетей, 26 из них принадлежат Amazon и содержат 13,5 миллиона IP-адресов.

Сейчас Zello использует для обхода блокировок другую платформу. Ее название Гаврилов решил не уточнять.

Онлайн-радио Zello заблокировали в России в апреле 2017 года за отказ зарегистрироваться в реестре распространителей информации. Сервис пользуется особой популярностью среди дальнобойщиков, в том числе среди участников акций протеста против системы «Платон».

Источник: «Медиазона»