Росалкогольрегулирование предложило запретить индивидуальным предпринимателям торговать пивом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы службы.

Как пояснил источник издания в ведомстве, инициатива призвана подтолкнуть бизнесменов регистрироваться в качестве юридических лиц. По мнению РАР, это упростит контроль за рынком, так как штрафы за нелегальное производство и оборот пивной продукции для компаний в десять раз больше, чем для ИП.

Собеседник «Известий» также отметил, что служба рассчитывает повысить ответственность для юридических лиц, однако конкретных ориентиров он не назвал.

Ранее правительство сообщило о планах ввести лицензии для производителей и продавцов пива.



Источник: «Известия»