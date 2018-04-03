Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: Бэнкси в Кремниевой долине, стиральные машины с доступом в интернет, успех «Пабличных игр» и другие новости.

Покупка прав на «Пабличные игры»

Француская медиагруппа Banijay Group приобрела у российского цифрового агенства Divico эксклюзивные права на формат шоу «Пабличные игры», которую транслировали в социальной сети «ВКонтакте». Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления. Сумма сделки не уточняется.

Беспилотные автомобили с VR

Apple зарегистрировала патент на систему виртуальной реальности для беспилотных автомобилей. Она должна помочь пассажирам справиться с плохим самочувствием или скукой. VR-гарнитура и внутренние экраны автомобиля могут сделать салон в виртуальной реальности более просторным, чтобы пассажиров не укачивало, а заскучавшие пользователи смогут отправиться в пустошь, заполненную враждебными зомби.

Стиральные машины с подключением к интернету

За 2017 год продажи бытовой техники с подключением к интернету выросли в полтора раза и достигли отметки в 1,2 миллиона устройств. В основном речь идет о стиральных и посудомоечных машинах, а также холодильниках. Они могут сами сообщать пользователю о неисправностях и включаться удаленно.

Ticket Coin Басты

Баста вместе со своим творческим объединением Gazgolder объявили о старте ICO для Ticket Coin, который базируется на блокчейн-технологии Sibcoin. Токены поступят в продажу уже в мае и будут доступны для торговли на популярных биржах криптовалют.

Первоапрельская работа Бэнкси

Андерграундный художник Бэнкси взял заказ у компании из Силиконовой долины. Правда, не по-настоящему, а в первоапрельском эпизоде сериала «Кремниевая долина». Сам он в кадре при этом так и не появился.

Увольнение за принуждение петь в караоке

В Южной Корее одна из руководительниц Hyundai покинула свою должность из-за обвинений в излишнем давлении на подчиненных. Она вынуждала своих сотрудников петь в караоке с пожилыми топ-менеджерами.