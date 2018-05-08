Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: автопилот Uber против велосипедистов, синхронизация дополненной реальности и бесплатные беспилотники в Техасе.

Автопилот Uber против велосипедистов

Специалисты Uber заключили, что причинами смертельного ДТП в Аризоне, при котором беспилотный автомобиль компании наехал на велосипедистку, стали неверные настройки системы. В ходе расследования выяснилось, что автопилот зафиксировал, что женщина переходит дорогу с велосипедом, но не стал тормозить. Автомобиль посчитал ее слишком незначительной преградой, которую ему предписано игнорировать, чтобы не прерывать движение, например, из-за оказавшегося на дороге мусора.

Система офисных пыток

Пользовательница Twitter под никнеймом Рептилия Оля представила собственную шутливую систему наказаний для провинившихся сотрудников офисов. В нее вошли более 20 пунктов вроде рыбных котлет в меню и подключения личного монитора к проектору. Теперь пользователи предлагают варианты, чем еще можно дополнить систему офисных пыток.

Я, кстати, разрабатываю систему офисных пыток.

1. Монитор провинившегося сотрудника подключают к проектору на день.

2. Все столы ставят амфитеатром, провинившегося сотрудника сажают работать в центр спиной ко всем. — Рептилия Оля (@yashcheritsa) 7 мая 2018 г.

Чтобы сразу задавить излишний энтузиазм.

15. Мимо самых младших и бедных сотрудников периодически проезжает креативный директор на самокате с десятым айфоном и личным мопсом, которому можно находиться в офисе, потому-что он мопс креативного директора и это прикольно. — Рептилия Оля (@yashcheritsa) 7 мая 2018 г.

19. Инструмент для массовых наказаний - рыбные котлеты. — Рептилия Оля (@yashcheritsa) 7 мая 2018 г.

Синхронизация дополненной реальности

Создатели приложения Prisma разработали систему AR Sync для синхронизации объектов в дополненной реальности на нескольких устройствах одновременно. Благодаря этому пользователи смогут играть в многопользовательские AR-игры, вместе рисовать в одном и том же пространстве и оставлять друг другу послания в городе.

Умная переговорка от Microsoft

Microsoft показала прототип умной переговорной комнаты. Ее основу составляют 360-градусная камера и микрофонная решетка, которые обеспечивают запись и передачу происходящего в конференц-зале другим пользователям. Система может идентифицировать каждого говорящего и сразу же перевести сказанное им на другой язык, в печатный текст или в заметки на будущее. А дополненная реальность позволяет демонстрировать коллегам интерактивные макеты.

Чокер Tesla на певице Grimes

Основатель Tesla Motors и Space X Илон Маск пришел на ежегодный бал Met Gala в компании своей новой девушки — канадской певицы Клэр Буше, более известной как Grimes. В своем наряде для вечеринки она использовала чокер в виде логотипа Tesla. В соцсетях уже решили, что на самом деле это устройство, с помощью которого прославившийся новаторскими идеями предприниматель контролирует разум певицы.

Бесплатные беспилотники в Техасе

В июле американский стартап Drive.ai запустит беспилотный общественный транспорт в Техасе. Сперва фургоны компании будут курсировать только в деловом районе города Фриско. Они помогут сотрудникам офисов добраться до магазинов и ресторанов. Для обеспечения безопасности на дорогах машины сделали максимально заметными. Их движение во время пилотного проекта проконтролирует водитель, который сможет перехватить управление в случае непредвиденной ситуации. В первые полгода поездки будут бесплатными.