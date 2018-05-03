Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новый фонд Мобиуса, убытки Tesla и многомиллиардное IPO Xiaomi.

Новый фонд Мобиуса

81-летний инвестор Марк Мобиус запустил новую управляющую компанию Mobius Capital Partners. За следующие три года он планирует привлечь миллиард долларов инвестиций в развивающиеся рынки — Индию, Китай, Латинскую Америку и, если это станет возможным, Иран. После ухода бизнесмена на пенсию из фонда Franklin Templeton Investments прошло всего четыре месяца. Там он проработал 30 лет.

Клон «Клевера»

Майкл Сайман, устроившийся инженером в Facebook в 18 лет, а спустя три года перешедший в Google, работает над секретной игрой корпорации. По неофициальным данным, она станет клоном HQ Trivia и «Клевера». Релиз запланирован на лето.

Профессиональный сталкер

Facebook уволила одного из разработчиков систем безопасности соцсети после того, как его уличили в использовании служебного положения для выслеживания женщин. О нарушении стало известно, когда в общий доступ попала его переписка с одной из пользовательниц Tinder. Он хвалился, что работает профессиональным сталкером и предпринял немало усилий, чтобы с ней связаться.

I really, really hope I’m wrong about this. pic.twitter.com/NDkOptx8Hv — Jackie Stokes 🙋🏽 (@find_evil) 30 апреля 2018 г.

Рекордный убыток Tesla

Tesla Motors вновь отчиталась о рекордном квартальном убытке. С января по март компания Илона Маска ушла в минус на 710 миллионов долларов. Агентство Bloomberg уже подсчитало, что каждую минуту Tesla теряет около 6,5 тысячи долларов. Если интенсивность убытков сохранится на том же уровне, деньги у компании закончатся уже в этом году.

IPO Xiaomi

Китайский производитель смартфонов Xiaomi подал заявку на крупнейшее с 2014 года IPO. Его планируется провести на Гонконгской бирже. За счет размещения акций компания собирается привлечь как минимум 10 миллиардов долларов. Если ей это удастся, ее капитализация превысит 100 миллиардов. В таком случае Xiaomi войдет в тройку крупнейших IT-компаний в мире.

Первый VR-дудл

Google посвятила свой первый дудл в виртуальной реальности французскому режиссеру и артисту Жоржу Мельесу. Его можно посмотреть с помощью приложения Google Spotlight Stories для устройств с поддержкой VR. Обычным пользователям дудл доступен в режиме 360-градусного видео.