Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: рекордные котировки Amazon, очные курсы «Нетологии» и Илон Маск из дома Таргариенов.

Борьба с прокрастинацией в Windows

В конце апреля Microsoft выпустит обновление Windows 10 с более детальной историей просмотренных сайтов и файлов и функцией Focus Assist для концентрации на работе. Последняя позволяет на время отключить все оповещения от социальных сетей, почтовых клиентов и других сервисов с уведомлениями, в том числе push-сообщения от браузеров.

Рекордные котировки Amazon

По итогам первого квартала 2018 года чистая прибыль Amazon выросла до 1,6 миллиарда долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прогнозы аналитиков были куда скромнее, поэтому рынок воспринял отчет компании положительно. Ее котировки взлетели до нового максимума, преодолев отметку в 1 600 долларов за акцию.

Дракон Илона Маска

Основатель Tesla Motors и SpaseX Илон Маск заявил, что занимается разработкой киборга-дракона. О чем именно идет речь, не уточняется, но на его твит уже отреагировал официальный аккаунт «Игры престолов». Предпринимателю предложили преклониться перед домом Таргариенов.

Oh btw I’m building a cyborg dragon — Elon Musk (@elonmusk) 25 апреля 2018 г.

Чехлы из разбитых автомобилей

Volkswagen выпустил ограниченную серию чехлов для смартфонов из частей автомобилей, попавших в аварию из-за того, что водители отвлекались на телефонные разговоры и СМС. В коллекцию вошли 153 чехла ручной работы. Каждый стоит около 70 долларов. Средства от продаж пойдут на реабилитацию пострадавших от аварий.

Очные курсы «Нетологии»

«Нетология» запустила очные курсы для корпоративного сегмента. Она уже подписала соглашения с ВТБ, Delonghi, РЖД и еще несколькими компаниями на общую сумму 10 миллионов рублей. Сейчас платформа готовится предложить бизнесу курсы по digital-маркетингу, управлению продуктом, инфографике и data science. В 2019 году она планирует выйти на выручку в «сотни миллионов рублей».

Эмоциональная куртка

Ученые из Disney Research, медиалаборатории MTI и университета Карнеги-Меллон разработали куртку Force Jacket, которая передает пользователям различные осязательные ощущения. Расположенные на ней воздушные камеры позволяют имитировать удары и объятия, что может быть полезно для более глубокого погружения в виртуальную реальность.