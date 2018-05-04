Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: предупреждение Ричарда Брэнсона о криптомошенниках, платежи в Instagram и угроза автопилоту Tesla.

Битвы дронов

Академия ВВС США приступила к разработке нового алгоритма полетов для дронов, который поможет им самостоятельно использовать различные приемы воздушного боя для уклонения от других беспилотников. В память автопилота включат «переворот», «петлю Иммельмана», «ножницы», «йо-йо» и несколько разновидностей «бочки». Сейчас ни один дрон не умеет выполнять боевые пилотажные фигуры.

«Предупреждение Саурона» в Facebook

Facebook уведомляет сотрудников с помощью так называемого «предупреждения Саурона», когда кто-то из работников получает доступ к их данным. Речь идет об ограниченной группе администраторов, которые могут залогиниться в любой профиль без пароля. Они используют свой уровень доступа для тестирования новых функций, диагностики неполадок и содействия расследованию преступлений. Обычным пользователям оповещения о входе в их профиль в таких случаях не рассылаются.

Ричард Брэнсон против ICO

Глава Virgin Group Ричард Брэнсон предупредил, что его имя могут использовать криптомошенники. В частности, он рассказал о проекте Bitcoin Trader, который он якобы поддерживает с Биллом Гейтсом. На самом деле он не имеет к нему никакого отношения. Ранее из-за подобных ситуаций уже высказывалось предложение запретить продвижение новых криптовалют и ICO с помощью знаменитостей.

Платежи в Instagram

Instagram начал тестировать функцию встроенных платежей. Некоторые пользователи в США уже могут привязать к своему профилю банковскую карту, чтобы расплачиваться за бронирование столика в ресторане или запись в салон красоты. В будущем планируется расширить число бизнес-аккаунтов, которые смогут принимать деньги пользователей.

СМИ против автопилота Tesla

Смертельная авария с участием Tesla и последовавшие за ней новости заставили владельцев электрокаров реже пользоваться автопилотом. Основатель компании Илон Маск опасается, что отказ водителей от этой технологии только усугубит ситуацию на дорогах и сделает вождение более опасным. Он пообещал публиковать в каждом ежеквартальном отчете сведения о доверии клиентов автопилоту. По его словам, без ажиотажа, созданного СМИ, оно обычно растет.

Цифровые двойники россиян

Центр стратегических разработок Алексея Кудрина рассказал о скором появлении у россиян цифровых двойников, которые будет использоваться для взаимодействия с госорганами. «Уже в роддоме информация о рождении ребенка попадет в „океан данных“, где возникнет его „цифровой двойник“. Далее „цифровой двойник“ будет „обрастать“ все новыми и новыми данными, а платформенные сервисы будут предлагать ему различные услуги», — говорится в докладе.