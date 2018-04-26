Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: успех Xiaomi, замена сайта на телеграм-канал и кризис на рынке франшиз.

Успех Xiaomi

По итогам марта Xiaomi впервые обогнала Apple по количеству смартфонов, проданных в интернет-магазинах в России. Бренду помогли распродажи и сотрудничество с AliExpress. На Xiaomi пришлись 20 % продаж, на Apple — 18 %, а на Samsung — 17 %.

Мобильный планировщик Google

На iOS и Android появились отдельные приложения сервиса для работы с задачами Google Tasks. Он позволяет создавать напоминания для отдельных дат и добавлять к ним заметки, а также сортировать задачи по дате или приоритету. Раньше эти функции были доступны только в Google Keep, Google Assistant и Google Calendar.

Замена сайта на Telegram

Магазин детских книг «Маршак» запустил телеграм-канал после того, как сайт компании оказался заблокирован из-за действий Роскомнадзора. Пока разработчики пытаются восстановить работу ресурса, фирма будет рассказывать о своей деятельности пользователям Telegram «в кухонном формате».

3D-принтер для киборгов

Ученые из университета Миннесоты научились печатать электронные устройства на теле человека. С помощью портативного 3D-принтера дискретные компоненты соединяются специальным материалом из воды, этанола, полиэтиленгликоля и частиц серебра. Чтобы снять электронику с кожи, понадобится пинцет. Остатки можно будет смыть водой.

Штраф за запах шаурмы

Суд оштрафовал кафе на юго-западе Москвы за слишком сильный запах шаурмы. На заведение «Шаурма-гриль» пожаловались жители дома, в котором оно заняло первый этаж. В ходе проверки инспекторы обнаружили, что владелец точки не оборудовал ее вытяжками. От него потребовали устранить нарушения до 7 мая.

Кризис на рынке франшиз

За первый квартал 2018 года средняя стоимость франшиз в России снизилась на треть — до 219 тысяч рублей. Это привело к увеличению числа желающих заняться бизнесом, в особенности в регионах. Наибольшим спросом пользуются компании в сфере услуг — например, салоны красоты и небольшие интернет-магазины. Также в топ-3 входят промышленные предприятия и заведения общественного питания.