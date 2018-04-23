Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: запуск маркетплейса для такси и таксопарков, помогающий избежать мошенников стандарт ICO и стажировка на мотоциклах.

Вакансия путешественника от Harley Davidson

Концерн Harley Davidson открыл набор на оплачиваемую стажировку, участники которой отправятся в путешествие по США на мотоцикле. Программа рассчитана на 12 недель. Ее участники должны будут выкладывать фото- и видеоотчеты о своих поездках в социальных сетях. Тем, кто полностью пройдет и курс вождения, и стажировку, подарят мотоцикл.

Пугающие письма основателя Amazon

Основатель Amazon Джефф Безос рассказал, что отправляет сотрудникам письма, в которых есть только знак вопроса, чтобы они побыстрее разобрались с жалобами пользователей. Такой подход он назвал «одержимостью клиентами» и отметил, что это помогает работать, когда ты уже обошел всех конкурентов. По словам самих работников, они опасаются получить «?» в свой адрес. Поступившая от Безоса жалоба становится для них приоритетной, а на ее устранение иногда уходит несколько дней.

Спам-атака в Google

Пользователи Gmail обнаружили в почте спам от самих себя. Им не помогла ни двухфакторная аутентификация, ни смена пароля. При этом в Google заявили, что пострадавшие от спама аккаунты никто не взламывал. Скорее всего, злоумышленники лишь подменили собственные адреса в спам-рассылке на e-mail самих получателей.

My spam folder is full of emails ostensibly sent by me, except they weren't sent by me, but apparently it's possible to forge an email header to such an extent that even gmail can't really tell that it didn't send that email — you heard it here first: facebook is bad (@alexhern) 22 апреля 2018 г.

Стандарт ICO

Российская ассоциация криптовалют и блокчейна разработает стандарт ICO, который поможет инвесторам избежать вложений в мошеннические проекты. Для прохождения проверки организаторам ICO потребуется предоставить экспертам информацию об учредителях и их опыте работы, white paper и бизнес-план проекта, а также доказательства его минимальной жизнеспособности — например, MVP. Законодательно закреплять стандарт не планируется. Он станет частью системы саморегулирования отрасли.

Распознавание лиц в темноте

Научный центр армии США разработал алгоритм распознавания лиц по изображениям с тепловизора. Нейросеть научили сопоставлять снимки людей, сделанные с помощью прибора ночного видения, с обычными фотографиями. Она находит на инфракрасном изображении контур лица, а также его ключевые элементы — рот, нос и глаза. На основе этих данных создается синтезированное фото, по которому ищут максимально похожий снимок в базе данных. Сейчас точность распознавания составляет 85 %.

Запуск Guru.Taxi

Бывший топ-менеджер Gett Александр Мерзликин запустил маркетплейс Guru.Taxi для решения проблемы с текучкой кадров в такси. Он поможет таксопаркам искать водителей, а водителям — находить предложения по аренде машин в таксопарках. Сервис планирует зарабатывать, получая комиссию в 2–5 % от стоимости суточной аренды машины. Ее будут выплачивать таксопарки.