Пугающие письма основателя Amazon, спам-атака в Google и распознавание лиц в темноте
Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: запуск маркетплейса для такси и таксопарков, помогающий избежать мошенников стандарт ICO и стажировка на мотоциклах.
Вакансия путешественника от Harley Davidson
Концерн Harley Davidson открыл набор на оплачиваемую стажировку, участники которой отправятся в путешествие по США на мотоцикле. Программа рассчитана на 12 недель. Ее участники должны будут выкладывать фото- и видеоотчеты о своих поездках в социальных сетях. Тем, кто полностью пройдет и курс вождения, и стажировку, подарят мотоцикл.
Пугающие письма основателя Amazon
Основатель Amazon Джефф Безос рассказал, что отправляет сотрудникам письма, в которых есть только знак вопроса, чтобы они побыстрее разобрались с жалобами пользователей. Такой подход он назвал «одержимостью клиентами» и отметил, что это помогает работать, когда ты уже обошел всех конкурентов. По словам самих работников, они опасаются получить «?» в свой адрес. Поступившая от Безоса жалоба становится для них приоритетной, а на ее устранение иногда уходит несколько дней.
Спам-атака в Google
Пользователи Gmail обнаружили в почте спам от самих себя. Им не помогла ни двухфакторная аутентификация, ни смена пароля. При этом в Google заявили, что пострадавшие от спама аккаунты никто не взламывал. Скорее всего, злоумышленники лишь подменили собственные адреса в спам-рассылке на e-mail самих получателей.
Стандарт ICO
Российская ассоциация криптовалют и блокчейна разработает стандарт ICO, который поможет инвесторам избежать вложений в мошеннические проекты. Для прохождения проверки организаторам ICO потребуется предоставить экспертам информацию об учредителях и их опыте работы, white paper и бизнес-план проекта, а также доказательства его минимальной жизнеспособности — например, MVP. Законодательно закреплять стандарт не планируется. Он станет частью системы саморегулирования отрасли.
Распознавание лиц в темноте
Научный центр армии США разработал алгоритм распознавания лиц по изображениям с тепловизора. Нейросеть научили сопоставлять снимки людей, сделанные с помощью прибора ночного видения, с обычными фотографиями. Она находит на инфракрасном изображении контур лица, а также его ключевые элементы — рот, нос и глаза. На основе этих данных создается синтезированное фото, по которому ищут максимально похожий снимок в базе данных. Сейчас точность распознавания составляет 85 %.
Запуск Guru.Taxi
Бывший топ-менеджер Gett Александр Мерзликин запустил маркетплейс Guru.Taxi для решения проблемы с текучкой кадров в такси. Он поможет таксопаркам искать водителей, а водителям — находить предложения по аренде машин в таксопарках. Сервис планирует зарабатывать, получая комиссию в 2–5 % от стоимости суточной аренды машины. Ее будут выплачивать таксопарки.
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