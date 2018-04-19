Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: беспилотник Alibaba, экзоскелет для управления дронами и Intel без смарт-очков.

Энергетика офиса Google

Бывшая глава Yahoo! Марисса Майер арендовала для своего нового проекта Lumi Labs старый офис Google и PayPal в Пало-Альто. Она остановила свой выбор именно на этом помещении, так как в нем ощущается «хорошая энергетика великих предпринимателей». Чем именно займется Майер, не уточняется.

Экзоскелет для управления дроном

Исследователи из Франции разработали экзоскелет FlyJacket для управления дроном. Оператору достаточно расправить руки так, чтобы они напоминали крылья беспилотника, после чего устройство начнет реагировать на наклоны и повороты корпуса человека. Наблюдать за происходящим поможет VR-гарнитура. В новой версии также появится возможность контролировать скорость дрона.

Беспилотник Alibaba

Alibaba разрабатывает собственный беспилотный автомобиль. Команда стремится достичь четвертого уровня автономности, при котором машина сможет самостоятельно совершать различные маневры практически в любых дорожных, экологических и климатических условиях.

Собирающий мебель из IKEA робот

Сингапурские ученые научили роботов собирать мебель из IKEA. Раньше это было проблемой из-за необходимости работать с мелкими объектами и сопоставлять их между собой, но теперь роборуки с датчиками силы и 3D-камерой могут сами находить пазы для деталей. Сборка стула заняла у роботов около 20 минут. Лишних запчастей при этом не осталось.

Офлайн-переводчик Microsoft

Мобильный переводчик Microsoft Translator с поддержкой искусственного интеллекта научился работать без доступа в интернет. Офлайн-версия приложения уже доступна в Google Play и Amazon Fire и после проверки появится в App Store.

Intel без смарт-очков

Intel решила закрыть подразделение New Devices Group, которое занималось в том числе и разработкой смарт-очков Vaunt. Их главным отличием от Google Glass был дизайн, не отличающийся от обычных очков. Выводить устройство на рынок компания не будет.