Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новый ресторан Чичваркина, реорганизация LavkaLavka и продажа Brooklyn Nets.

Новый ресторан Чичваркина

17 апреля бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин откроет в Лондоне свой первый ресторан под названием Hide. Он расположится в историческом центре города и займет три этажа. Гостям представят три зоны — обеденную, зону для ужинов и пространство для частных обедов. Вино в заведение будет поставляться из магазина Hedonism Wine, который также принадлежит Чичваркину.

Публикация от Hide (@hide_restaurant) 5 Апр 2018 в 11:55 PDT

Приманка для авторов телеграм-каналов

«ВКонтакте» решила поддержать авторов крупных телеграм-каналов. За каждую тысячу подписчиков в Telegram они смогут получить 10 тысяч показов рекламы их сообщества в соцсети. Чтобы принять участие в программе, нужно отправить личное сообщение сообществу «ВКонтакте с авторами» и поставить в описание канала ссылку на паблик.

Фермеры — совладельцы LavkaLavka

LavkaLavka передаст 51 % компании 10–20 фермерам в обмен на 300 миллионов рублей инвестиций. На новое ООО переоформят все магазины, кафе, онлайн-магазин, ресторан, рынки и кулинарии. Оперативным управлением займется созданный для этого кооператив, в который войдут все учредители нового предприятия. У каждого будет по одному голосу вне зависимости от размера доли.

Бесшумный грузовик

Автоконцерн Volvo представил бесшумный электрический фургон FL Electric, который сможет работать в жилых кварталах по ночам. Он может проехать на одном заряде около 300 километров и способен перевозить грузы массой до 16 тонн. Поставки начнутся в 2019 году, но стоимость новинки пока не уточняется.

Продажа Brooklyn Nets

Михаил Прохоров продал 49 % Brooklyn Nets сооснователю Alibaba Джозефу Цаю. Оценка команды не разглашается, но она могла составить рекордные для NBA 2,3 миллиарда долларов. По условиям сделки, Цай может довести свою долю до контрольной до 2021 года. До тех пор контролировать клуб продолжит Прохоров. Также у него остается арена Barclays Center в Нью-Йорке — домашняя площадка Brooklyn Nets.

Розыгрыш жизней для «Клевера»

«Мегафон» стал первым коммерческим партнером мобильной викторины «Клевер». В воскресенье, 15 апреля, оператор увеличит призовой фонд до 200 тысяч рублей. Также самые оперативные пользователи, которые правильно ответят на вопросы в историях паблика «Мегафона», смогут получить набор из 30 дополнительных жизней.