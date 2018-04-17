Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: мины в виде скатов, государственный мессенджер для Франции и оплата заправки без похода к кассе.

Откровения Рогозина

Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия использует некоторые разработки основателя SpaceX и Tesla Motors Илона Маска в своих проектах. «К нему надо относиться очень серьезно. Некоторые его технические решения я внимательно анализировал с нашими специалистами и могу сказать, что нам стыдно, но мы кое-что будем использовать», — заявил чиновник. При этом он отметил, что порой Маск слишком увлекается ролью пиарщика и «завирается».

ЛГБТ-движение против интернет-цензуры

Китайским пользователям впервые удалось одержать победу в борьбе с цензурой в интернете. Они заставили социальную сеть Weibo отказаться от удаления контента с изображением гомосексуальных отношений. Узнав о планах компании, пользователи за сутки опубликовали более 300 миллионов сообщений в защиту ЛГБТ под хештегом #ЯГей. Сперва его заблокировали, но спустя пару дней сервис изменил свое решение и пообещал удалять только материалы с порнографией и насилием.

Мины в виде скатов

В Турции разработали новый вид подвижных морских мин, который маскируется под скатов. Управлять ими планируется посредством шифрованных гидроакустических сигналов. По сути, новые устройства станут роботами-камикадзе, так как их основная цель — незаметное поражение кораблей противников.

Французский мессенджер

Власти Франции разработали собственный мессенджер с шифрованием переписки для защиты от взломов и слежки в сервисах из других стран. К этому их подтолкнул скандал с утечкой данных из Facebook. Ранее действующий президент Франции Эммануэль Макрон и его окружение призывали пользоваться Telegram.

Региональные «Яндекс.Заправки»

Сервис для оплаты бензина без выхода из машины «Яндекс.Заправки» начал работать за пределами Москвы. Теперь оплатить бензин без похода на кассу можно на заправках «Лукойла» в 52 регионах страны. Приложение доступно в App Store или Google Play.

«Цифровое сопротивление» Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров пообещал наградить биткоинами держателей прокси и VPN-сервисов. На выплаты в рамках движения «Цифровое сопротивление» он готов потратить «миллионы долларов» собственных средств.