Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: новые правила работы в Tesla Motors, Internet от Amazon и остановки для аэротакси.

Илон Маск против скучных совещаний

Из-за проблем с производством Model 3 на фабрике Tesla ввели новые правила. Илон Маск разрешил сотрудникам уходить со скучных совещаний и бросать трубку, если разговор не поспособствует улучшению работы, призвал не пользоваться непонятными другим работникам аббревиатурами и пригрозил менеджерам увольнением, если они будут передавать задачи по цепочке в другие отделы, а не решать их быстрейшим способом.

Платные новости от Apple

Apple собирается ввести платную подписку на журналы в новой версии приложения Apple News. К 2019 году в него встроят базу недавно купленного компанией сервиса Texture, продающего подписки на более чем 200 журналов за 9,99 доллара в месяц. Полученными доходами Apple поделится с издателями.

Поддельный Обама

Американский режиссер Джордан Пил и издание BuzzFeed опубликовали видеообращение Барака Обамы, в котором он называет Дональда Трампа «засранцем» и сообщает, что злодей Киллмонгер из «Черной Пантеры» был прав. Ролик создали с помощью программы Fakeapp, а голос бывшего президента США сымитировал сам Пил. Таким образом решили показать, к чему может привести развитие технологий и как будут выглядеть фейковые новости.

Борьба Starbucks с расизмом

29 мая Starbucks закроет все свои кофейни в США для проведения тренинга по противодействию расизму. В нем примут участие около 175 тысяч человек, работающих в 8 тысячах заведениях сети по всей стране. Тренинг решили провести из-за скандала, возникшего после того, как сотрудники Starbucks в Филадельфии вызвали полицию, чтобы выдворить двух афроамериканцев, которые сидели в заведении, ничего не заказав. Их продержали в участке около восьми часов.

Internet от Amazon

Amazon выпустил собственный браузер под названием Internet. Он похож на облегченные версии популярных сервисов вроде Facebook Lite, YouTube Go или Gmail Go, позволяющих экономить трафик. Пока приложение доступно только для смартфонов на базе Android и не распространяется за пределами Индии. Официально о запуске нового продукта корпорация не объявляла.

Остановки для аэротакси

Немецкий стартап Volocopter представил концепцию взлетно-посадочных площадок для городского аэротакси. Их предлагается строить на крышах высотных зданий. Каждая остановка будет включать конвейерные ленты и лифты для пассажиров, а также роботизированные устройства для замены батарей.