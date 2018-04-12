Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: выгрузка данных из Instagram, вывод денег через увольнения и совокупная выручка стартапов из «Сколково».

Papa John’s против «Додо пиццы»

Создатель пиццерий «Додо пицца» Федор Овчинников рассказал, что корпорация Papa John’s International подает против него иск из-за книги «И ботаники делают бизнес». В ней предприниматель упоминает, что в 2010 году он несколько дней работал в пиццерии Papa John’s, чтобы изучить бизнес по доставке пиццы.

Выгрузка данных из Instagram

Instagram позволит пользователям выгружать копии всей информации из их профилей в сервисе, включая фотографии, видео и сообщения, которыми они делились с другими людьми. Аналогичная функция уже есть в Facebook. Таким образом Марк Цукерберг готовится к вступлению в силу требований Общего регламента ЕС по защите данных. Он начнет действовать с 25 мая.

Нейросеть-собаковод

Американские исследователи создали нейросеть, способную предугадывать поведение собак. Разработчики натренировали алгоритм на реальных записях действий животных, которые снимались от первого лица. Теперь он может предугадывать, что будет дальше, на пять кадров вперед.

Выручка стартапов из «Сколково»

Во время своего выступления в Госдуме премьер-министр России Дмитрий Медведев раскрыл общую выручку стартапов в «Сколково». По его словам, она превысила 150 миллиардов рублей. Новость об этом опубликована на официальном сайте инновационного центра.

Вывод денег через увольнения

Небольшие российские компании стали чаще использовать выплаты увольняемым сотрудникам для вывода средств. Чтобы избежать подозрений со стороны банков, они могут предоставить внутренний договор с сотрудником, приказ о выплате «золотого парашюта» или квитанцию на уплату НДФЛ в размере 13 % от перевода. Если банк сочтет, что этого достаточно, а перевод окажется недобросовестным, его могут оштрафовать за недостаточную бдительность.

Самые популярные у подростков соцсети

По данным исследования Taking Stock With Teens, самой популярной среди поколения Z социальной сетью остается Snapchat. Об этом заявили 45 % опрошенных. 26 % сделали выбор в пользу Instagram, а третье место с 9 % голосов занял Twitter. Facebook оказался вне тройки лидеров. Своей любимой соцсетью его назвали лишь 8 % респондентов, родившихся после 1995 года.