Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: туристические космопланы, сервис для работы с банкротами, универсальный шрифт для зрячих и незрячих и другие новости.

Туристические космопланы

Virgin Galactic успешно испытала космоплан VSS Unity класса SpaceShipTwo для туристических орбитальных полетов. Предыдущая модель — VSS Enterprise — разбилась в октябре 2014 года.

Претензии к YouTube

Два десятка правозащитных организаций пожаловались на YouTube в Федеральную торговую комиссию США. Компанию обвиняют в незаконном сборе информации о лицах младше 13 лет. По словам активистов, за несколько лет были нарушены права более чем 23 миллионов детей, поэтому требуется оштрафовать Google не менее чем на 41 миллион долларов. В Google уже пообещали рассмотреть различные варианты исправления сложившейся ситуации.

Универсальный шрифт для зрячих и незрячих

Японский дизайнер создал шрифт, который позволит не дублировать надписи брайлевским шрифтом. В нем знаки японской письменности и буквы латинского алфавита совмещены с точками азбуки Брайля. По мнению создателя, такой шрифт поможет сделать распространение информации для незрячих удобнее.

Возняк против Facebook

Сооснователь Apple Стив Возняк присоединился к бойкоту Facebook после скандала с утечкой данных пользователей к агентству Cambridge Analytica. Он заявил, что готов скорее платить за использование соцсети, чем делиться личными данными, которые компания использует для таргетирования рекламы.

Сервис для работы с банкротами

Сбербанк и «Право.ру» запустили сервис BankroTECH для работы с банкротствами. Он позволяет вести дела в едином интерфейсе и хранить все данные и документы в одной системе с возможностью формировать отчеты для кредиторов и стратегии по дальнейшей работе с проблемными активами, а также отслеживать исполнение задач сотрудниками.

Краш-тест «Почты России»

Глава «Почты России» Николай Подгузов назвал «краш-тестом» падение первого беспилотника с почтовой посылкой. По его словам, специалисты специально прервали полет. «Мы решили, что необходимо запуск прекратить. Мы его не сбили. Мы его приземлили», — пояснил он.