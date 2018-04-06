Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: закрытие Polyvore, гарнитура для считывания беззвучной речи, сокращения на «Матч ТВ» и другие новости.

Первый урожай космического салата

Немецкие ученые собрали первый урожай овощей в Антарктиде. 18 огурцов, 70 корнеплодов редиса и больше трех килограммов салата удалось вырастить без обработки пестицидами в теплицах без света и почвы. Технология их выращивания должна помочь космонавтам обеспечить себя питанием на Луне, Марсе и других планетах.

Сокращения на «Матч ТВ»

Субхолдинг «Газпром-медиа развлекательное телевидение», который теперь управляет телеканалом «Матч ТВ», проводит массовые сокращения. С ноября 2017 года штат канала и связанных с ним структур сократился на 20–30 %. Официально происходящее не комментировали.

Гарнитура для немых

Ученые из MIT представили нейромышечную гарнитуру AlterEgo, которая может считывать беззвучную речь. Для этого используются наушники с костной проводимостью, четыре электрода и алгоритм искусственного интеллекта. После 15-минутной калибровки система способна распознавать команды человека с точностью до 92 %.

Геймеры-уборщики

Студия Niantic поощрит игроков Pokémon GO за уборку мусора в День Земли. Акция пройдет 22 апреля. Уже запланировано 37 субботников в 12 странах. Если в них поучаствуют полторы тысячи человек, то на 48 часов количество звездной пыли, добываемой при поимке покемонов, увеличится вдвое, а если более 3 тысяч — втрое.

Закрытие Polyvore

Онлайн-ретейлер Ssense приобрел базу данных и поисковую систему сайта Polyvore, который использовали для составления мудбордов и коллажей с модными луками. Теперь пользователей сервиса автоматически перенаправляют на сайт интернет-магазина. Они уже составили петицию с требованием восстановить работу Polyvore в прежнем виде.

Исчезающий Цукерберг

Из переписки пользователей в фейсбуке начали исчезать старые сообщения Марка Цукерберга. В соцсети пояснили, что это связано с новыми правилами, которые приняли для обеспечения корпоративной безопасности после инцидента с публикацией писем руководства Sony Pictures в 2014 году. Теперь время хранения сообщений от высшего руководства ограничено.