Сервис заказа такси Uber договаривается с компаниями «Ингосстрах» и Allianz о страховании жизни и здоровья пассажиров и водителей на время поездки.

Осенью 2017 года Uber уже тестировал проект по страхованию пассажиров в Казани на сумму до 500 тысяч рублей. Сроки запуска новой программы пока не уточняются, но ее условия будут аналогичны тем, что предлагает «Яндекс.Такси».

С декабря 2017 года в «Яндекс.Такси» по всей России действует страхование пассажиров и водителей. Компенсация в случае несчастного случая составляет до 2 миллионов рублей на человека. Оплату страховых взносов сервис берет на себя. Партнерами выступают Allianz, «ВТБ Страхование» и «Ингосстрах».

Источник: «Коммерсантъ»