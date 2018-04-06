Роскомнадзор обратился в Таганский районный суд Москвы с иском о блокировке мессенджера Telegram.

Заявление подали в связи с неисполнением компанией обязанности организатора распространения информации, установленной пунктом 4.1 статьи 10.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Речь идет о требовании предоставлять властям данные, необходимые для декодирования передаваемых электронных сообщений.

20 марта Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. У руководства мессенджера было 15 дней, чтобы предоставить необходимые спецслужбе данные. В это время в Telegram заявили, что не выдадут ключи шифрования, и объяснили, почему это невозможно. После этого СПЧ призвал найти альтернативу блокировке мессенджера.

The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет, а также рассказывал о наиболее удобных для работы VPN-сервисах.

Источник: Роскомнадзор