Советник президента по развитию интернета Герман Клименко рекомендовал в случае блокировки Telegram переходить на мессенджер ICQ, которым сейчас владеет Mail.ru Group.

Мне нравится ICQ. Это полноценный мессенджер, совершенно ничем не уступающий Telegram с точки зрения обычного пользователя Герман Клименко, советник президента по развитию интернета

По мнению Клименко, в случае блокировки Telegram на территории России доступ к мессенджеру потеряют около 80–90 % местных пользователей, а пользоваться им оставшимся 10–20 % будет бессмысленно.

20 марта Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании незаконным приказа ФСБ о передаче ключей шифрования. У руководства мессенджера было 15 дней, чтобы предоставить необходимые спецслужбе данные. В это время в Telegram заявили, что не выдадут ключи шифрования, и объяснили, почему это невозможно. СПЧ призвал найти альтернативу блокировке мессенджера, но Роскомнадзор обратился в суд с требованием ограничить доступ к сервису.

The Village уже разбирался, при каких обстоятельствах в России могут заблокировать Telegram и к чему это приведет, а также рассказывал о наиболее удобных для работы VPN-сервисах.

Источник: «Интерфакс»