Хамовнический суд Москвы признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов, которым занимался основатель ликвидированной Партии налогоплательщиков Евгений Сивков. Созданные им сайты и видео внесут в реестр запрещенных данных Роскомнадзора.

С иском в суд обратилась прокуратура ЦАО Москвы. Она нашла несколько сайтов и роликов на YouTube с пропагандой методов уклонения от налогов. По мнению прокуроров, использование описанных советов «образует состав налоговых правонарушений и уголовно наказуемых деяний».

В декабре 2017 года Верховный суд ликвидировал Партию налогоплательщиков России. Она называла отечественную налоговую систему «диверсией США» и призывала проявлять патриотизм, занижая налогооблагаемую базу.

В конце марта саморегулируемая организация аудиторов «Содружество» исключила Евгения Сивкова из своих рядов за его призывы к «налоговой оптимизации». Кроме того, дисциплинарная комиссия полагает, что в его выступлениях могли быть призывы к экстремистской деятельности.

Источник: ТАСС