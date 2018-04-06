Власти США ввели санкции против 12 компаний и 24 россиян из так называемого «кремлевского списка».

В частности, под санкции попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Владимир Богданов и Андрей Скоч, а также председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, глава ВТБ Андрей Костин, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, директор РИСИ Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» и бывший глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко. Помимо них, в списке значатся министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Роскомнадзора Александр Жаров и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Также ограничения распространяются на 12 компаний, подконтрольных попавшим в список бизнесменам. Среди них, например, значатся связанные с Олегом Дерипаской «Базовый элемент», En+ и агрохолдинг «Кубань» и группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.

Санкции предполагают заморозку активов и арест недвижимости и банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

Источник: министерство финансов США