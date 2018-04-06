Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил о намерении административно наказывать российские компании, которые откажутся сотрудничать с предприятиями, попавшими под новые санкции США.

Были некоторые прецеденты по ранее введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний. Мы это не приемлем, за это будем жесточайше наказывать. <…> Это просто, по меньшей мере, непатриотично Денис Мантуров, министр промышленности и торговли

«Что касается внутри страны — если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого вводятся санкции, то мы так же будем относиться к этим структурам», — уточнил глава Минпромторга.

Сегодня власти США ввели санкции против семи российских олигархов и 17 чиновников из «кремлевского списка», а также 12 связанных с ними компаний.

Источник: ТАСС, РИА «Новости»