Министерство строительства и ЖКХ поручило региональным инспекциям Госстройнадзора проверить, правильно ли расположены детские игровые комнаты в торговых центрах.

«Никто в жажде наживы не обращает внимания на нормативную базу. Я надеюсь, что нас услышат владельцы компаний, которые управляют торговыми комплексами, проведут анализ и посмотрят, где такие нарушения есть», — заявил глава ведомства Михаил Мень.

Мень напомнил, что по действующим правилам игровые комнаты в торговых центрах не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 метров от выхода. Он считает, что это требование нарушают, чтобы сэкономить на аренде.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В здании загорелся верхний этаж с несколькими кинозалами и детскими игровыми зонами. Пожарная сигнализация не сработала, поэтому об угрозе люди узнавали только от сотрудников ТЦ и других посетителей. По официальным данным, погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

После случившегося Генпрокуратура поручила провести всероссийскую проверку ТРЦ. Также за проверку общественных заведений взялись интернет-активисты. Список нарушений пополняется в том числе с помощью телеграм-бота.

The Village рассказывал, как торговые центры экономят на пожарной безопасности и выполняют требования. МЧС объясняло, как правильно эвакуироваться из ТЦ.

Источник: «Известия»