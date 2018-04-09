Глава Роскомнадзора Александр Жаров исключил возможность досудебной блокировки доступа к мессенджеру Telegram.

Давайте есть слона по частям. Мы подали иск и будем ждать решения суда. Пока на этом все Александр Жаров, глава Роскомнадзора

Одновременно с этим Жаров призвал не обвинять в происходящем Роскомнадзор и напомнил, что ведомство лишь «исполняет решение другого органа».

6 апреля Роскомнадзор обратился в Таганский суд Москвы с иском о блокировке Telegram. Заявление связано с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Советник президента по развитию интернета Герман Клименко уже рекомендовал пользователям переходить на ICQ. В свою очередь, The Village рассказал, как продолжить пользоваться Telegram в случае блокировки.

Источник: «Москва»