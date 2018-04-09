Официальный курс евро, установленный Центробанком на вторник, 10 апреля, вырос на 1,18 рубля — до 71,88 рубля, что соответствует его новому максимуму с августа 2017 года.

Одновременно с этим официальный курс доллара на завтра увеличился на 74 копейки — до 58,57 рубля. В прошлый раз он колебался около этого значения в конце декабря 2017 года.

Биржевые курсы обеих валют показали еще больший рост. После открытия торгов на Московской бирже евро дорожал до 73,35 рубля, а доллар — до 59,81.

По мнению аналитиков, обвал стоимости российской валюты связан с санкциями, которые США ввели против бизнесменов из так называемого «кремлевского списка».

Источники: Центробанк, Московская биржа