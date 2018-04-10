С 10 апреля в России в пилотном режиме запустили систему tax free. Она позволяет нерезидентам возвращать налог на добавленную стоимость с купленных ими товаров, которые они вывозят из страны.

На первом этапе получить возврат можно будет в городах проведения чемпионата мира по футболу: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Саранске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Также система будет работать в Новгороде и Владивостоке. По всей России ее запустят к концу года.

Представитель ФТС уточнил, что уже определены восемь пунктов пропуска через границу, в которых будет подтверждаться фактический вывоз по tax free: автомобильный пункт в Мамонове, воздушные — в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Петербурге (Пулково) и Сочи, а также морской и воздушный пункты во Владивостоке.

Системой tax free смогут воспользоваться граждане государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Он включает в себя Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. Сумма покупки должна превышать 10 тысяч рублей с учетом налогов. До начала полноценной работы системы tax free иностранцы смогут вернуть 10–12 % от стоимости товаров. Затем они смогут рассчитывать на возврат до 18 % за вычетом комиссии оператора.

Система tax free действует в нескольких десятках стран мира. Сумма возврата составляет в среднем от 7 до 20 % от суммы покупки и зависит от ставки НДС и комиссии оператора tax free. При этом каждая страна сама определяет минимальную сумму покупки, при которой можно воспользоваться tax free.

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Источник: «РБК»