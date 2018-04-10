Биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года.

После открытия торгов на Московской бирже курс американской валюты расчетами «завтра» на пике увеличился на 1,84 рубля и достиг 62,5 рубля. Так высоко он не поднимался с декабря 2016 года. Европейская валюта за первый час торгов подорожала на 2,36 рубля — до 77,06 рубля. Это новый максимум с апреля 2016 года.

Аналитики связывают обвал стоимости рубля с санкциями, которые США ввели против российских бизнесменов из так называемого кремлевского списка.

Ранее финансовые аналитики объясняли The Village, что сейчас происходит на рынке и пора ли закупаться валютой для отпуска.

Источник: Московская биржа