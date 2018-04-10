Министр экономического развития Максим Орешкин назвал новые американские санкции хорошей проверкой для экономики России.

Произошедшие события — это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет Максим Орешкин, министр экономического развития

В свою очередь, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что не видит рисков для финансовой стабильности в обвале курса рубля. «Я уверена, что рынок и экономика к [изменившимся условиям] адаптируются», — подчеркнула Набиуллина.

Сегодня биржевые курсы доллара и евро обновили максимумы с 2016 года. Аналитики связывают обвал стоимости рубля с санкциями, которые США ввели против семи российских олигархов и 17 чиновников из «кремлевского списка».

Что сейчас происходит на рынке и пора ли закупаться валютой для отпуска, читайте в материале The Village.

Источник: «Коммерсантъ»