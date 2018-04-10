Международные платежные системы Visa и MasterCard запустят в России новый сервис переводов с карты на карту. Единственным необходимым реквизитом в нем будет номер телефона.

Сейчас возможность переводить деньги, зная только номер телефона получателя, есть лишь у клиентов одного и того же банка. Новый сервис позволит переводить деньги между картами всех банков, которые подключатся к новой системе. При этом Visa и MasterCard не будут создавать единую систему: у каждой будет свой сервис, но принцип их работы будет одинаковый.

Российские банки уже подтвердили намерение подключиться к новым платформам платежных систем.

Источник: «Ведомости»