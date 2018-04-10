Российские ретейлеры «Магнит» и Х5 Retail Group, владеющий сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», опасаются возможного дефицита продуктов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

Только половина из 1 500 поставщиков продукции животного происхождения подтвердила ретейлерам готовность работать в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Если компании не успеют перейти на электронный документооборот до 1 июля, их продукцию не допустят до продажи.

По словам представителя Х5 Retail Group, среди 100 крупнейших поставщиков ретейлера больше трети до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях и рискуют в июле сорвать поставки продуктов.

Источник: «Ведомости»