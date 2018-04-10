Каждый вечер The Village публикует подборку Business Geek о самых значимых событиях российского и зарубежного бизнеса. В этом выпуске: первый космический отель, раскаяние Цукерберга, бюджетный AR от Leap Motion и другие новости.

Сотрудничество Prisma и Huawei

Prisma поможет Huawei создать новые эффекты для камер смартфонов, в которых будут использоваться технологии искусственного интеллекта. В них, например, появится система распознавания лиц, AR-маски и эффект боке.

Бюджетный AR от Leap Motion

Стартап Leap Motion объявил о выпуске AR-гарнитуры, производство которой обойдется примерно в 100 долларов. Компания создаст платформу дополненной реальности, способную отслеживать движения рук и пальцев с высокой точностью. Leap Motion выпустит AR-шлем, с помощью которого можно будет видеть элементы VR в реальности.

Публикация от Leap Motion (@leapmotion) 11 Фев 2016 в 3:14 PST

Ошибка Цукерберга

Основатель Facebook Марк Цукерберг написал обращение в Конгресс по поводу скандала с Cambridge Analytica. В письме он еще раз извинился перед пользователями соцсети за утечку информации и назвал это своей личной ошибкой, за которую будет самостоятельно нести ответственность.

Первая Bluetooth-колонка от IKEA

IKEA выпустила Bluethooth-колонки для домашнего пользования. Колонки квадратной формы доступны в двух форматах: 20 на 20 сантиметров и 30 на 30. Маленькую модель можно будет приобрести за 49 долларов, а большую — за 89 долларов. В онлайн-магазине компании они пока не продаются.

Видео, созданные нейросетью

Индийские разработчики презентовали систему, которая способна создавать короткие видео из размытых изображений. Используя артефакты движения, оставшиеся на снимках, нейросеть воссоздает ролики длительностью до десяти кадров.

Первый космический отель

Стартап Orion Span из Калифорнии пообещал к 2022 году открыть первый отель для туристов на околоземной орбите. Он будет спроектирован в виде одномодульной космической станции 13,3 метра длиной и 4,3 метра шириной. Проект под названием Aurora Station будет рассчитан на шесть человек: двух членов экипажа и четырех гостей.