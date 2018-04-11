После открытия торгов на Московской бирже курс евро впервые с марта 2016 года превысил 80 рублей. К 10:02 он увеличился на 2,29 рубля — до 80,14 рубля.

В свою очередь, курс доллара впервые за полтора года преодолел отметку в 64 рубля. К 10:02 американская валюта на бирже стоила 64,76 рубля, что на 1,74 рубля больше цены закрытия торгов во вторник, 10 апреля.

Эксперты поясняют, что курс российской валюты по отношению к иностранным продолжает снижаться на фоне новых санкций США против российских бизнесменов и компаний из так называемого кремлевского списка.

Ранее The Village рассказывал, что о происходящем на рынке думают финансовые аналитики.

Источник: Московская биржа