Роскомнадзор запросит у компании «МаксимаТелеком», предоставляющей доступ к Wi-Fi в метро, информацию о возможных нарушениях прав пользователей после сообщений об утечке персональных данных из-за уязвимости в системе.

Представители «МаксимаТелеком» уже заявили, что готовы предоставить ведомству все необходимые для проведения расследования сведения. «Компания не является оператором персональных данных. Мы располагаем лишь аудиторными обобщенными данными — пол, примерный возраст, сфера интересов. Сотовые номера, используемые при идентификации, надежно зашифрованы, причем методом, который исключает их восстановление практически при любых доступных злоумышленнику вычислительных мощностях», — подчеркнули в пресс-службе.

Если Роскомнадзор выявит в деятельности «МаксимаТелеком» нарушения законодательства о персональных данных, компании грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее The Village рассказал об уязвимости в системе обеспечения доступа к Wi-Fi в метро, которая позволяла любому получить номера телефонов всех подключенных к сети пассажиров и изучить их цифровые портреты. Последние позволяют узнать примерный возраст, пол, семейное положение и достаток пользователя, а также станции, на которых он живет и работает.

Источник: «Москва»